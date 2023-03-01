Воздушную тревогу в Киеве и области сегодня объявляли из-за неопознанного воздушного объекта. По предварительным данным, это был воздушный шар небольшого размера.

Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

"По всей вероятности, шар был запущен с северного направления в сторону Киева. В настоящее время этот объект не представляет угрозы. Приняты соответствующие меры по его ликвидации", - сказал Попко.

Ранее Воздушные силы ВСУ заявляли, что РФ запуском воздушных шаров пытается разоружить и разведать украинскую ПВО.

Война в Украине продолжается уже 371-й день. Мы следим за новостями 1 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 370-го дня войны. Самая сложная ситуация сложилась вокруг Бахмута. Бои идут в Луганской области. Там отмечается смена российской военной тактики. Российские войска пытаются преобразовать свои соединения в более мелкие и маневренные воинские формирования, чем те, которые применялись в начале войны.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.