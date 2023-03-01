В среду, 1 марта, в Киеве и области объявили воздушную тревогу. В небе над регионом выявлен воздушный объект.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация в телеграм-канале.

"В небе выявили воздушный объект. В связи с этим возможна работа сил и средств ПВО", - говорится в сообщении.

В военной администрации призывают жителей находиться в безопасных местах до отбоя тревоги.

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