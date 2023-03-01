В среду, 1 марта, вблизи Киева могут быть звуки взрывов из-за работы саперов.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация в телеграм-канале.

В Вышгородском районе будут проводиться плановые работы ГСЧС.

"Сохраняйте спокойствие! При воздушной тревоге направляйтесь к укрытию", - говорится в сообщении.

Ранее власти Киева заявили, что у них есть план действий на случай повторного наступления войск РФ на город.

Также в столице предупредили о тестировании новой системы оповещения, когда могут звучать монотонные звуки и гимн Украины.

Война в Украине продолжается уже 371-й день. Мы следим за новостями 1 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 370-го дня войны. Самая сложная ситуация сложилась вокруг Бахмута. Бои идут в Луганской области. Там отмечается смена российской военной тактики. Российские войска пытаются преобразовать свои соединения в более мелкие и маневренные воинские формирования, чем те, которые применялись в начале войны.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.