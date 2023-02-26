В воскресенье, 26 февраля, в Киеве и Киевской области была объявлена воздушная тревога. Сообщается, что в районе Позняков (левый берег столицы) слышали взрыв.

Об этом пишут Telegram-каналы.

По данным местных пабликов, в Киевской области работает ПВО. Также сообщалось, что на Киев со стороны Черниговской области летят российские беспилотники. Официально эта информация не подтверждена.

Ранее мы писали, что на днях мэр Киева Виталий Кличко заявил, что за год полномасштабной войны в столице воздушная тревога прозвучала 680 раз, повреждены более 700 зданий, погибли более 160 гражданских жителей, среди них - 5 детей.

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