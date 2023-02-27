КГГА сообщает о тестировании новой системы оповещения о чрезвычайных ситуациях. Согласно сообщению в телеграм-канале мэрии, в Деснянском районе с 9 утра 28 февраля и до вечера 1 марта проведут тестирование обновленной системы оповещения о чрезвычайных ситуациях.

В ходе тестирования будут включаться громкие монотонные сигнальные звуки, голосовые сообщения о проведении тестирования и гимн Украины.

Киевлян просят сохранять спокойствие во время проведения тестирования.

Ранее мы писали, что Израиль обещал передать Украине систему предупреждения об атаках ракет и дронов для гражданского населения. Однако в настоящее время Израиль до сих пор не помог Украине с системой раннего оповещения о воздушных атаках.

Также мы сообщали, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не исключил возможности поставок Украине систем ПВО "Железный купол".

Тем временем война в Украине продолжается уже 369-й день. Мы следим за новостями 27 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 368-го дня войны. Украинская разведка заявляет, что украинское контрнаступление начнется весной, его цель - перерезать сухопутный коридор в Крым. А затем освободить все оккупированные территории Украины, включая Крым. В свою очередь россияне наращивают оборону Крыма, в частности, строят фортификационные сооружения

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.