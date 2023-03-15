За минувшие сутки войска РФ 78 раз обстрелял Херсонскую область, выпустив 396 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов".

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

Херсон обстреливали семь раз. 27 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома, территорию предприятий.

В результате обстрелов четыре человека получили ранения.

Также он сообщил, что с деоккупированной территории области эвакуировано 74 человека.

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