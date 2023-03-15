По состоянию на 15 марта в Черном и Азовском морях находятся 14 военных кораблей РФ.

Такие данные сообщили Военно-Морские Силы Украины.

"В Черном море на боевом дежурстве находится 13 вражеских кораблей, среди которых 4 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 28 ракет; в Азовском море – 1 вражеский корабль", - говорится в сообщении.

Война в Украине продолжается уже 385-й день. Мы следим за новостями 15 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 384-го дня войны. Продолжаются бои на Бахмутском направлении. На заседании Ставки вчера все ее члены высказались за продолжение обороны Бахмута, поскольку оборонительная операция на этом направлении имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания врага. Днем был масштабный обстрел РФ центра Краматорска. Разрушениям подвергся трехэтажный дом, пострадали еще несколько зданий. Есть погибший и раненые.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о главных сценариях выселения УПЦ из Лавры.