Фото последствий вечернего обстрела Курахово опубликовал губернатор Донецкой области Павел Кириленко в своем телеграм-канале.

По его словам, город частично остается без электричества, так как повреждена трансформаторная подстанция.

Также повреждены 8 многоэтажек. Пострадавших нет.

Напомним, что сегодня в результате удара по Краматорску погиб один человек. Владимир Зеленский опубликовал видео последствий обстрела.

Также российские войска обстреляли пожарную часть в Волчанске. Снаряд попал в авто, погибла женщина.

Война в Украине продолжается уже 384-й день. Мы следим за новостями 14 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 383-го дня войны. В районе Бахмута продолжались жесткие бои. Командующий Сухопутных войск Сырский охарактеризовал ситуацию там как сложную. В РФ активно обсуждали, что Украина может готовить наступление на южном направлении. Также вчера Россия согласилась на продление зернового соглашения, но только на два месяца.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует, почему западные СМИ пишут об "украинском следе" в подрыве "Северных потоков".