Во время обстрела РФ одного из районов Харькова повреждения получил интернат, подопечных в здании не было, работники не получили ранений.

Об этом в эфире нацмарафона рассказал городской голова Игорь Терехов.

"Обстрел был по одному из районов Харькова. Пострадал интернат, кроме этого пострадал жилой дом. Сейчас его обследуют, убирают последствия. Подопечных в интернате не было, были работники интерната, никто не пострадал, сейчас убираем разрушения. Этот интернат обслуживал людей с определенными сложностями жизненными", - сказал Терехов в эфире нацмарафона.

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