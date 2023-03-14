В Черном море корабельная группировка РФ увеличена до 17 единиц, в том числе на боевое дежурство выведены 4 ракетоносителя.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

По информации военных, общий залп "Калибров" может достигать 28 единиц.

Напомним, что сегодня россияне нанесли ракетный удар по Одесской области. Ракеты были сбиты, однако осколками повреждены детсад и дома на побережье.

Война в Украине продолжается уже 384-й день. Мы следим за новостями 14 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 383-го дня войны. В районе Бахмута продолжались жесткие бои. Командующий Сухопутных войск Сырский охарактеризовал ситуацию там как сложную. В РФ активно обсуждали, что Украина может готовить наступление на южном направлении. Также вчера Россия согласилась на продление зернового соглашения, но только на два месяца.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует, почему западные СМИ пишут об "украинском следе" в подрыве "Северных потоков".