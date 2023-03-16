В Воздушных силах ВСУ считают, что приоритетными целями будущих ракетных атак РФ являются правительственные здания.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью "24 каналу", отвечая на вопрос о новых целях РФ после зимних атак на энергетику.

"Могут все что угодно обстреливать. У них приоритетные цели – правительственные здания, здания Вооруженных Сил и Министерства обороны. То есть, как они там называют их, "центры принятия решений", - сказал Юрий Игнат.

Также, по его словам, целями россиян являются транспортная инфраструктура, гидротехнические постройки, очистные сооружения.

"Все, что может доставить горе людям и экологическую катастрофу. Ну и как видим по результатам 9 марта, враг не оставляет попыток атаковать наш энергетический сектор", - сказал Игнат.

Также он уточнил, что правительственные здания располагаются не только в Киеве, напомнив об ударах по Харьковской и Николаевской ОГА.

"Поэтому ожидать от них можно чего угодно. Надо просто быть готовым и уничтожать все, что летит на нас. А людям придерживаться рекомендаций по безопасности", - заявил Игнат.

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