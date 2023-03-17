Летят "Шахеды". Появились сообщения об атаках БПЛА в Волынской, Житомирской, Ровенской и Киевской областях
В Украине зарегистрировали атаки БПЛА в Волынской, Житомирской, Ровенской и Киевской областях.
Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко подтвердил работу ПВО в области.
Телеграм-каналы сообщают о полёте "Шахедов" из Беларуси в Ровенскую область.
Мэр Ровно уже предупредил жителей города о вероятной атаке.
"Высокая вероятность атаки "Шахедов". Просьба к жителям города не игнорировать предупреждение воздушной тревоги и находиться в безопасном месте!" - написал мэр.
Мы писали, что в Днепропетровской области гремят взрывы и работает ПВО.
Война в Украине продолжается уже 387-й день. Мы следим за новостями 17 марта в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 386-го дня войны. Атаки российской армии идут по всему фронту. Наиболее напряженная ситуация в районе Бахмута, где россияне подходят к трассе, соединяющей город с Константиновкой.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о ситуации, которая складывается вокруг Киево-Печерской лавры и УПЦ.