В Украине зарегистрировали атаки БПЛА в Волынской, Житомирской, Ровенской и Киевской областях.

Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко подтвердил работу ПВО в области.

Телеграм-каналы сообщают о полёте "Шахедов" из Беларуси в Ровенскую область.

Мэр Ровно уже предупредил жителей города о вероятной атаке.

"Высокая вероятность атаки "Шахедов". Просьба к жителям города не игнорировать предупреждение воздушной тревоги и находиться в безопасном месте!" - написал мэр.

Мы писали, что в Днепропетровской области гремят взрывы и работает ПВО.

Война в Украине продолжается уже 387-й день. Мы следим за новостями 17 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 386-го дня войны. Атаки российской армии идут по всему фронту. Наиболее напряженная ситуация в районе Бахмута, где россияне подходят к трассе, соединяющей город с Константиновкой.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о ситуации, которая складывается вокруг Киево-Печерской лавры и УПЦ.