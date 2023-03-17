Херсонская ОВА публикует видео последствий вчерашнего обстрела медучреждения в Херсоне, где в результате удара с беспилотника взрывом одну машину закинуло на другую.

Рядом со зданием образовалась значительная воронка.

В ОВА сообщают, что снаряд был сброшен с БПЛА, никто не пострадал.

Напомним, войска РФ обстреляла Херсон 13 раз за сутки.

Также на днях на Херсонщине бригада электриков попала под российский обстрел во время аварийных работ.

Тем временем война в Украине продолжается уже 387-й день. Мы следим за новостями 17 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 386-го дня войны. Атаки российской армии идут по всему фронту. Наиболее напряженная ситуация в районе Бахмута, где россияне подходят к трассе, соединяющей город с Константиновкой.

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