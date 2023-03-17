За минувшие сутки силы РФ 13 раз обстреляли Херсон, в результате повреждены частные и многоквартирные дома, ранен один человек.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По его информации, за минувшие сутки противник совершил - 76 обстрелов, выпустив 275 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов".

Херсон враг обстрелял 13 раз. 47 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома и объект социальной инфраструктуры. Один человек получил ранения.

Что касается эвакуации населения, то с деоккупированной территории области эвакуировано – 56 человек.

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