Армия России нанесла удар по Херсону беспилотником. Фото последствий опубликовал губернатор области Александр Прокудин.

По его словам, пострадало одно из медучреждений города, также повреждены транспортные средства и здания рядом.

Судя по фото, взрывом одну машину закинуло на другую.

Еще одно фото последствий удара появилось в местных пабликах.

Напомним, вчера войска РФ из "Градов" и тяжелой артиллерии обстреляли Херсонскую область. Есть пострадавшие.

Также на днях на Херсонщине бригада электриков попала под российский обстрел во время аварийных работ.

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