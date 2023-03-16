По Херсону ударил беспилотник. Взрывом одну машину закинуло на другую. Фото
Армия России нанесла удар по Херсону беспилотником. Фото последствий опубликовал губернатор области Александр Прокудин.
По его словам, пострадало одно из медучреждений города, также повреждены транспортные средства и здания рядом.
Судя по фото, взрывом одну машину закинуло на другую.
Еще одно фото последствий удара появилось в местных пабликах.
Напомним, вчера войска РФ из "Градов" и тяжелой артиллерии обстреляли Херсонскую область. Есть пострадавшие.
Также на днях на Херсонщине бригада электриков попала под российский обстрел во время аварийных работ.
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