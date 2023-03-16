Крымские СМИ сообщают, что российский флот знает местонахождение упавшего в Черное море американского беспилотника MQ-9 Reaper.

Издание ForPost со ссылкой на близкий к минобороны РФ источник сообщает, что беспилотник найден на дне моря в 60 километрах от Севастополя на глубине 850–900 метров с помощью робота.

Но чтобы осуществить подъем, "необходимо задействовать средства, которые использовались при подъемах затонувших глубоководных подводных лодок".

По словам источника, для минобороны РФ представляет интерес двигатель и электроника беспилотника.

Официальных подтверждений этого сообщения не было.

Ранее в Белом доме заявили, что США вряд ли смогут достать обломки упавшего в Черное море беспилотника. Зато секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что сделать это попытается Россия.

По данным CNN, США удаленно уничтожили секретные данные на беспилотнике еще до его падения.

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