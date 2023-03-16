Сегодня, 16 марта, Пентагон впервые опубликовал видео инцидента с российским самолётом Су-27 и американским беспилотником над Чёрным морем. Видно, как самолет сливает перед беспилотником топливо.

Видео появилось на сайте Европейского командования Вооруженных сил США.

Напомним, вчера министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином. Глава Пентагона сказал российскому министру, что США и дальше будут летать там, где позволяют международные законы.

Отметим, что ранее в Госдепе назвали непреднамеренными действия России в инциденте с рухнувшим в Черное море беспилотником.

Также вчера представитель Госдепа США Нед Прайс рассказал, что видно на видео со сбитого над Черным морем беспилотника. По его словам, российский пилот сближается и совершенно непрофессиональным образом, как кажется, без какого-либо контроля над совершаемыми действиями практически сталкивается с американским беспилотником.

Кроме того корреспондентка CNN, ссылаясь на американских чиновников, сообщила, что американские военные удаленно уничтожили "конфиденциальное программное обеспечение" на беспилотнике MQ-9 Reaper перед тем, как он упал в Черное море, чтобы помешать России собирать секретную информацию.