Инцидент с беспилотником в Черном море не ведет к эскалации между США и Россией. Поскольку "конфронтация между двумя ядерными державами может быть гораздо острее".

Об этом говорится в статье телеканала CNN.

Для доказательства этого тезиса издание приводит исторические примеры.

Из ближайших - в феврале 2018 года США на востоке Сирии столкнулись с наступающими на их базу силами, в состав которых входили сотрудники российской ЧВК "Вагнер".

"Войска США нанесли удары с воздуха и артиллерии по противостоящим силам, в результате чего наемники Вагнера и их сирийские союзники были убиты десятками", - говорится в статье.

"Это сражение стало самым кровопролитным столкновением между американскими войсками и российскими боевиками со времен окончания холодной войны, но оно не привело к эскалации: российское правительство в то время отрицало существование группы наемников".

Далее идут примеры с участием СССР.

Во время Корейской войны летчики-истребители США участвовали в боях против советских МиГов. Однако эти бои заскречивались, чтобы не усилить напряженность в отношениях между двумя сверхдержавами.

То же самое было и с разведывательными полетами, которые США выполняли над советской территорией. Сбитый в 1960 году самолет U-2 с летчиком Пауэрсом является самым известным случаем, "создавшим большое затруднение для Соединенных Штатов".

"Но большинство этих программ десятилетиями оставались засекреченными и не появлялись в новостях", - добавляет телеканал.

Одним из инцидентов, который был рассекречен лишь спустя десятилетия, была гибель американского самолета C-130, выполнявшего шпионскую миссию, над Армянской ССР, в результате чего погиб экипаж из 17 человек. Между 1945 и 1977 годами , в ходе таких вылетов было сбито более 40 самолетов-разведчиков США.

Поднявшийся сейчас шум вокруг истории с беспилотником CNN объясняет информационной войной. В ней Россия пытается "поддерживать доверие к блефу о ее готовности перейти к конфронтации с Западом".

При этом телеканал уточняет, что ответ Запада может быть другим, если в результате аналогичных инцидентов пострадают американцы.

"Возиться с беспилотником - это одно, но если Москва начнет действовать с публичной угрозой для жизней, то мы можем в конечном итоге говорить о другом сценарии", - заключается в статье.

Напомним, вчера из-за инцидента в Черном море прошли первые за длительное время контакты между военным руководством США и России.

Также сообщалось, что в Госдепе назвали непреднамеренными действия России в ситуации со сбитым над Черным морем беспилотником.