Минобороны РФ опубликовало свою версию разговора Сергея Шойгу с американским коллегой Ллойдом Остиным по поводу падения американского беспилотника в Чёрном море.

Шойгу заявил Остину, что причиной инцидента стали "действия США по несоблюдению заявленной РФ зоны ограничения полетов".

При этом Шойгу сказал, что Россия "не заинтересована в эскалации", но намерена и далее "реагировать на провокации".

Ранее Остин заявил, что сказал Шойгу, что полеты БПЛА в международном пространстве над Черным морем не прекратятся.

Отметим, что ранее в Госдепе назвали непреднамеренными действия России в инциденте с рухнувшим в Черное море беспилотником.

Изначально после падения беспилотника Госдеп вызвал посла России Анатолия Антонова, который отверг все обвинения против российских ВВС и заявил о провокации. Антонов также рассказал, что беседа с заместителем госсекретаря Карен Донфрид длилась около получаса и добавил, что вопрос о последствиях для Москвы инцидента с БПЛА не поднимался, и что Россия не применяла оружие против беспилотника США над Черным морем.

По данным The New York Times, видеокамеры, установленные на американском беспилотнике MQ-9, упавшем во вторник, 14 марта, в акватории Черного моря, позволяли вести наблюдение за Крымом из международного воздушного пространства.

По данным CNN, США удаленно уничтожили секретные данные на беспилотнике до его падения.