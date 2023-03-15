Израиль утвердил экспортные лицензии на возможную продажу систем подавления дронов, которые могут помочь Украине противостоять иранским беспилотникам.

Об этом заявили три израильских и украинских чиновника, сообщает Axios.

По их словам, экспортные лицензии были одобрены министром обороны Йоавом Галантом и министром иностранных дел Эли Коэном в середине февраля, когда Израиль по указанию Биньямина Нетаньяху проводил пересмотр своей политики в отношении войны в Украине.

Украинский чиновник сообщил Axios, что делегация Минобороны Украины недавно посетила Израиль, чтобы получить презентацию о системах защиты от беспилотников. Сделка еще не подписана.

Отметим, в конце февраля украинский посол заявил, что Израиль до сих пор не передал Киеву обещанную систему раннего оповещения о ракетной опасности. С тех пор новых новостей об этой передаче не было.

Зато недавно Израиль продлил на два месяца срок безвизового пребывания для украинских беженцев.

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