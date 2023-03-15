Американские военные удаленно уничтожили "конфиденциальное программное обеспечение" со сбитого дрона MQ-9 Reaper.

Об этом сообщила со ссылкой на собственные источники корреспондентка CNN Наташа Бертран в своем Twitter.

"США удаленно стерли конфиденциальное программное обеспечение на беспилотнике MQ-9 Reaper перед тем, как он упал в Черное море, чтобы помешать России собирать секретную информацию, сообщили мне два американских чиновника", - написала Бертран.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби говорил, что США приняли меры, чтобы упавший в море дрон не попал в чужие руки.

Напомним, сегодня в Госдепе заявили, что считают непреднамеренными действия России в ситуации со сбитым над Черным морем беспилотником.

Кроме того, министр обороны США Ллойд Остин обсудил с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу падение беспилотника MQ-9 Reaper в Черном море. Он сказал российскому министру, что США и дальше будут летать там, где позволяют международные законы.

В то же время секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что пока США не удается достать остатки упавшего в Черное море американского беспилотника, попытаться это сделать планирует РФ. По его словам, технически эта задача выполнима.