Представитель Государственного департамента США Нед Прайс рассказал, что видно на видео со сбитого над Черным морем беспилотника.

Об этом Прайс сообщил в интервью телеканалу MSNBC.

"На видео видно, что российский пилот сближается и совершенно непрофессиональным образом, как кажется, без какого-либо контроля над совершаемыми действиями практически сталкивается с американским беспилотником", - сказал Прайс.

При этом, по его словам, США все еще изучают возможность обнародования видеозаписи инцидента с беспилотником над Черным морем.

Известно, что, по данным The New York Times, видеокамеры, установленные на американском беспилотнике MQ-9, упавшем во вторник, 14 марта, в акватории Черного моря, позволяли вести наблюдение за Крымом из международного воздушного пространства.

Напомним, сегодня в Госдепе заявили, что считают непреднамеренными действия России в ситуации со сбитым над Черным морем беспилотником.

Кроме того, министр обороны США Ллойд Остин обсудил с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу падение беспилотника MQ-9 Reaper в Черном море. Он сказал российскому министру, что США и дальше будут летать там, где позволяют международные законы.