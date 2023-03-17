В США рассматривают целесообразность продолжения разведывательных операций с использованием беспилотников над Черным морем.

Об этом сообщает CNN.

Издание отмечает, что после сбития MQ-9 Reaper Россией США не прекратили полеты над Черным морем, однако сейчас военные "внимательно изучают" маршруты дронов и как лучше снизить риск эскалации из РФ.

Пентагон сравнивает плюсы и минусы выполнения миссий с помощью беспилотников. Кроме того, отмечается, что в США есть и альтернативные методы сбора разведданных: например, спутники-шпионы.

США проводят оценку своих операций с беспилотниками в районе Черного моря, взвешивая затраты и выгоды от их полетов.

Напомним, что американский разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper предположительно был сбит 14 марта в Чёрном море. В США уже предприняли меры, чтобы упавший в море БПЛА не попал в чужие руки.

Ранее опубликована карта места падения американского беспилотника MQ-9 Reaper в Черном море.

В России дали свою версию событий с американским беспилотником MQ-9 Reaper, заявив, что американский БПЛА нарушил границы.