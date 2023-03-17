Опубликована карта места падения американского беспилотника MQ-9 Reaper в Черном море
Командование ВВС США в Европе и Африке опубликовало карту места падения американского беспилотника MQ-9 Reaper в районе Крыма в Черном море.
В день падения дрона Европейское командование ВВС США заявило, что самолеты США и союзников продолжат совершать полеты в международном воздушном пространстве.
На следующий день из-за инцидента в Черном море прошли первые за длительное время контакты между военным руководством США и России. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу пообщался с американским коллегой Ллойдом Остиным.
Также сообщалось, что в Госдепе назвали непреднамеренными действия России в ситуации со сбитым над Черным морем беспилотником.
При этом в США считают, что Россия обнаружила в Черном море часть обломков сбитого американского разведывательного беспилотника.
Американский телеканал CNN проанализировал, приведет ли к эскалации между США и РФ инцидент с беспилотником в Черном море.