Командование ВВС США в Европе и Африке опубликовало карту места падения американского беспилотника MQ-9 Reaper в районе Крыма в Черном море.

В день падения дрона Европейское командование ВВС США заявило, что самолеты США и союзников продолжат совершать полеты в международном воздушном пространстве.

На следующий день из-за инцидента в Черном море прошли первые за длительное время контакты между военным руководством США и России. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу пообщался с американским коллегой Ллойдом Остиным.

Также сообщалось, что в Госдепе назвали непреднамеренными действия России в ситуации со сбитым над Черным морем беспилотником.

При этом в США считают, что Россия обнаружила в Черном море часть обломков сбитого американского разведывательного беспилотника.

Американский телеканал CNN проанализировал, приведет ли к эскалации между США и РФ инцидент с беспилотником в Черном море.