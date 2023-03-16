США считают, что Россия обнаружила в Черном море часть обломков сбитого американского разведывательного беспилотника.

Об этом сообщил CNN официальный представитель США, знакомый с этим вопросом.

Чиновник описал обнаруженные обломки как куски стекловолокна или мелкие детали беспилотника MQ-9 Reaper.

В CNN сообщили вчера, что Россия достигла места, где в Черном море упал американский разведывательный беспилотник, примерно в 70-80 милях к юго-западу от Крыма.

Но администрация президента США Джо Байдена преуменьшила значение обломков беспилотника и возможность получить какую-либо конфиденциальную информацию из них.

"Мы сделали невозможным для них возможность собрать что-либо, имеющее разведывательную ценность, по остаткам беспилотника", - сказал CNN координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби.

Сегодня издание ForPost со ссылкой на близкий к минобороны РФ источник сообщило, что беспилотник найден на дне моря в 60 километрах от Севастополя на глубине 850 - 900 метров с помощью робота.

Напомним, сегодня в Белом доме заявили, что США планируют продолжать разведывательные миссии в небе над Черным морем в поддержку Украины.

Ранее мы писали, что в Госдепе назвали непреднамеренными действия России в ситуации со сбитым над Черным морем беспилотником.