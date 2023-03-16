США планируют продолжать разведывательные миссии в небе над Черным морем в поддержку Украины.

Об этом заявили в Белом доме, комментируя тему падения американского беспилотника MQ-9 Reaper в районе Крыма.

По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джона Кирби, разведка будет вестись не только ради американских интересов национальной безопасности в регионе, но и в поддержку Украины "и ее способности защищаться".

Также в Белом доме сказали, что США и РФ не общались по поводу упавшего БПЛА после обнародования видео. И не исключили, что контактов между странами на эту тему больше не будет.

В день падения дрона Европейское командование ВВС США заявило, что самолеты США и союзников продолжат совершать полеты в международном воздушном пространстве.

Напомним, вчера из-за инцидента в Черном море прошли первые за длительное время контакты между военным руководством США и России. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу пообщался с американским коллегой Ллойдом Остиным.

Также сообщалось, что в Госдепе назвали непреднамеренными действия России в ситуации со сбитым над Черным морем беспилотником.

А телеканал CNN проанализировал, приведет ли к эскалации между США и РФ инцидент с беспилотником в Черном море.