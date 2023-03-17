Российские оккупанты 17 марта вывели в Черное море 4 судна-носителя крылатых ракет. Среди них - 2 подлодки.

Об этом сообщает спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram.

Согласно данным пресс-секретаря областной военной администрации, враг может атаковать Украину 24 "Калибрами".

"В течение дня возможна активность вражеской авиации. Не пренебрегаем сигналами воздушной тревоги", - сообщил Братчук.

По состоянию на 16 марта в Черном море дежурили пять российских кораблей-носителей "Калибров".

Напомним, что в США видят необходимым продолжать разведывательные операции с использованием БПЛА над Черным морем.

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