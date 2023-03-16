Сейчас на боевом дежурстве в Черном море находится 21 российский корабль, из них пять являются носителями крылатых ракет "Калибр". Общий залп таких ракет составляет 32 штуки.

Об этом сообщает телеграм-канал Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

"В Черном море на боевом дежурстве находится 21 вражеский корабль, среди которых 5 носителей крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 32 ракет; в Азовском море – 1 вражеский корабль; в Средиземном море - до 7 вражеских кораблей, из них 3 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 20 ракет", - сказано в записи.

Также в Военно-морских силах рассказали, что за сутки в интересах РФ проход через Керчь-Еникальский пролив совершили:

в Азовское море – 17 судов, из них 2 судна продолжили движение в направлении пролива Босфор;

в Черное море – 16 судов, из них 5 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор.

В ВСУ добавили, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря.

Неделю назад в ВСУ сообщали, что РФ держит в Черном море два ракетоносителя с 16 "Калибрами".

А сегодня в Воздушных силах ВСУ рассказали, какие типы российских ракет украинская ПВО может сбивать, а какие - нет.