Вечером 17 марта украинская ПВО сбила 11 из 16 запущенных россиянами БПЛА "Шахед".

Об этом сообщает в Фейсбуке командование Воздушных сил ВСУ.

По их данным, вчера около 21:00 российские войска атаковали Украину ударными дронами-камикадзе иранского производства типа с двух направлений: восточного побережья Азовского моря и из Брянской области России.

"Силами и средствами воздушных командований "Центр", "Восток" и "Запад" Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожено 11 ударных БПЛА в центральных, западных и восточных областях соответственно", - сказано в посте.

Вчера вечером мы писали, что в Днепропетровской области сработала ПВО по дронам. А в городах Днепре и Новомосковске прогремели взрывы. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что два беспилотника попали в объект критической инфраструктуры в Новомосковске. По его словам, "там серьезные разрушения".

Также появилась информация, что БПЛА пытались атаковать в Волынской, Житомирской, Ровенской и Киевской областях. Кроме того, дроны противника видели во Львовской и Тернопольской областях.

Война в Украине продолжается уже 388-й день. Мы следим за новостями 18 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 387-го дня войны. Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина по обвинению в военных преступлениях в Украине. Си Цзиньпин летит в Москву. Российские войска продвинулись к Северному водохранилищу и захватили Зализянское к северо-западу от Бахмута. А правительство Словакии одобрило передачу 13 истребителей МиГ-29 Украине.

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