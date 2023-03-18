Появились фото последствий ночного ракетного удара по Запорожью. Предварительно сообщалось, что удар наносился комплексом С-300.

Было разрушено заведение общепита. От взрывной волны в окрестных домах вылетели стекла, повреждены крыши и фасады. Люди не пострадали.

Фото последствий публикует "Суспильне".

Ранее стало известно, что на Львовщине дроны ночью ударили по Яворовскому району. А в Новомосковске Днепропетровской области до сих пор тушат пожар на объекте после вечернего обстрела.

Война в Украине продолжается уже 388-й день. Мы следим за новостями 18 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 387-го дня войны. Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина по обвинению в военных преступлениях в Украине. Си Цзиньпин летит в Москву. Российские войска продвинулись к Северному водохранилищу и захватили Зализянское к северо-западу от Бахмута. А правительство Словакии одобрило передачу 13 истребителей МиГ-29 Украине.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о ситуации, которая складывается вокруг Киево-Печерской лавры и УПЦ.