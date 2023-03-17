В пятницу, 17 марта, россияне обстреляли город Украинск Донецкой области из РСЗО "Ураган". Погибла женщина 1980 г.р.

Об этом сообщает местная администрация.

Также повреждены многоэтажные жилые дома.

Также "Страна" писала, как в Авдеевке после авиаудара обрушилась часть жилого панельного дома. По предварительной информации, обошлось без жертв.

Вчера россияне обстреляли Константиновку, снаряды попали в дома, там возникли пожары, в ГосЧС рассказали подробности.

Война в Украине продолжается уже 387-й день. Мы следим за новостями 17 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 386-го дня войны. Атаки российской армии идут по всему фронту. Наиболее напряженная ситуация в районе Бахмута, где россияне подходят к трассе, соединяющей город с Константиновкой.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о ситуации, которая складывается вокруг Киево-Печерской лавры и УПЦ.