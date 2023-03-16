Между проспектом Мира и шахтой Калинина. Появилось видео пожара после обстрела Донецка
Опубликовано видео пожара, который случился после одного из прилетов в Калининском районе Донецка.
Кадры обнародовали местные паблики.
По их информации, два или три прилета произошли в квадрате, ограниченном проспектом Мира и шахтой Калинина.
Также сегодня под обстрел попала улица Брикетная в Петровском районе Донецка.
Между тем война в Украине продолжается уже 386-й день. Мы следим за новостями 16 марта в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 385-го дня войны. Вчера состоялось очередное заседание контактной группы по вооружению Украины - "Рамштайн". Резников сообщил, что оно внушает оптимизм и что обсуждались усиление ПВО, боеприпасов и обучение. Накануне в Пентагоне анонсировали тяжелые бои в Украине этой весной и летом и заявили, что самая неотложная потребность сейчас - это боеприпасы.
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