За минувшие сутки российские войска обстреляли Донецкую область, под ударом оказалась Константиновка. Там возникли два пожара. Спасатели ликвидировали возгорания.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным спасателей, вражеский снаряд попал в жилой дом в городе. На место происшествия выехали Константиновские спасатели. Из-за повторного обстрела в непосредственной близости от спасателей они были вынуждены прекратить работы по ликвидации последствий обстрела и вернуться к постоянному месту дислокации. После окончания обстрела спасатели приступили к тушению пожара и ликвидировали его. Огонь распространился на 70 кв. м.

Минувшей ночью город повторно подвергся обстрелам, вражеский снаряд попал также в жилой дом, в результате чего вспыхнул пожар. Пожарные ликвидировали пожар жилого дома на площади 100 кв. м.

Ранее сообщалось, что Константиновку обстреляли из "Торнадо".

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