Глава Офиса президента Андрей Ермак опубликовал фото последствий авиаудара по Авдеевке в Донецкой области.

"Россияне нанесли 4 авиаудара по Авдеевке. Жертв нет", - написал он в своем Телеграм-канале.

По его словам, обстрелы города проходят фактически круглосуточно. Бои за Авдеевку продолжаются.

На опубликованных кадрах видна обрушенная часть жилого панельного дома.

О том, что по Авдеевке утром был совершен авиаракетный удар, сообщал глава Донецкой ОГА Павел Кириленко. По его словам, обошлось без пострадавших.

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