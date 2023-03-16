Опубликовано видео из окопов под Авдеевкой Донецкой области.

Его опубликовал военнослужащий Дмитрий Мисюра в ТикТоке.

По словам военного, на кадрах - "новые позиции за Авдеевкой". При этом из-за качества позиций каждый день ВСУ теряют 13 человек убитыми и ранеными.

Как мы писали, Авдеевка подвергается жестким обстрелам, из-за которых гибнут мирные жители.

Война в Украине продолжается уже 386-й день. Мы следим за новостями 16 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 385-го дня войны. Вчера состоялось очередное заседание контактной группы по вооружению Украины - "Рамштайн". Резников сообщил, что оно внушает оптимизм и что обсуждались усиление ПВО, боеприпасов и обучение. Накануне в Пентагоне анонсировали тяжелые бои в Украине этой весной и летом и заявили, что самая неотложная потребность сейчас - это боеприпасы.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о главных сценариях выселения УПЦ из Лавры.