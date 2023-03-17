РФ сегодня утром нанесла авиаракетный удар по Авдеевке, обошлось без жертв. Всего за сутки от обстрелов погибли два жителя Донецкой области, ранено еще 8.

Об этом сообщает местный губернатор Павел Кириленко.

На Горловском направлении было две волны обстрелов Константиновки из "Ураганов" кассетными боеприпасами — ранены 6 человек, повреждены по меньшей мере 19 домов, школа и предприятие.

В Торецке один человек погиб и один ранен. В Бахмуте – один раненный, повреждены пять многоэтажек. В Соледарской громаде повреждено 5 домов в Федоровке и 5 домов в Васюковке.

В Кураховской громаде повреждено здание колонии. В Марьинской - под обстрелами Марьинка и Красногоровка. В Очеретинской — Красногоровка, Каменка, Северное и Водяное.

На Лисичанском направлении под обстрелами были Торское и Заречное.

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