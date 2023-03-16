Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что в ночь на 16 марта областной центр попал под обстрел. По его словам, сработала ПВО.

Об этом Гладков сообщил в телеграм-канале.

Несмотря на работу ПВО, есть повреждения фасадов в административных и жилых зданиях в Белгороде, сообщают местные телеграм-каналы.

Утверждается, что пострадали два вагона поезда на Белгородском вокзале и здание пенсионного фонда. Один из сбитых снарядов упал на рельсы. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области РФ случился пожар на нефтебазе.

Также мы писали, что в небе над Белгородом сбили три беспилотника.

Кроме того, сообщалось, что в Белгородской области потерпел крушение самолет минобороны РФ.

Тем временем война в Украине продолжается уже 386-й день. Мы следим за новостями 16 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 385-го дня войны. Вчера состоялось очередное заседание контактной группы по вооружению Украины - "Рамштайн". Резников сообщил, что оно внушает оптимизм и что обсуждались усиление ПВО, боеприпасов и обучение. Накануне в Пентагоне анонсировали тяжелые бои в Украине этой весной и летом и заявили, что самая неотложная потребность сейчас - это боеприпасы.

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