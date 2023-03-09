Формирование "засечной черты" в Белгородской области РФ вдоль границы с Украиной завершено.

Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в ходе прямой линии в четверг, 9 марта, пишут российские медиа.

По его словам, работы были оплачены из областного бюджета.

Губернатор добавил, что в регионе выстраивают многоэшелонированную систему обеспечения безопасности в различных направлениях.

Ранее Гладков опубликовал фото системы приграничных укреплений в своем Telegram-канале.

Ранее мы писали, что губернатор российской Курской области Роман Старовойт опубликовал похожие фото с места строительства оборонительной линии на границе с Украиной в курируемом им регионе.

Война в Украине продолжается уже 379-й день. Мы следим за новостями 9 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 378-го дня войны. Сырский вчера посетил Бахмут в четвертый раз за последние две недели. Россияне продолжали свои попытки захватить город. Британский журнал The Economist сообщил, что Украина готовится к большому наступлению. СБУ заявила, что заблокировала 26 телеграм-каналов, где пишут о местах раздачи повесток.

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