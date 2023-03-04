В Белгородской области беспилотный летательный аппарат атаковал подстанцию нефтепровода "Транснефть-дружба".

Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Инцидент произошел накануне, 3 марта в 7 часов утра, однако известно об этом стало только сутки спустя.

По предварительным данным источника, беспилотник прилетел со стороны Украины и был снаряжен самодельным взрывным устройством. Удар пришелся на пустой резервуар емкостью три тысячи тонн. В резервуаре образовалась дыра в 1 квадратный метр. С места инцидента было эвакуировано четыре человека. Никто не пострадал.

Отметим, что в последние дни усилилось количество атак на РФ дронами. "Страна" разбиралась, что это значит, в своих недавних итогах.

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