Интернет-магазин AliExpress прекратил продажу дронов DJI и Autel для клиентов из России, потому что не оказывает услуги по какой-либо военной деятельности.

Об этом пишет в Telegram издание Mash.

Также сообщается, что уже купленные дроны ограничат в функционале: DJI и Autel - одни из самых популярных дронов для съемок.

Формально товарные карточки на сайте магазина остались, но после перехода выдается ошибка и надпись: "Такой страницы нет". Кроме того, фирма DJI удалила приложения для управления дронами из российского AppStore.

Ранее мы писали, что правительство Китая запретило поставки в Россию процессоров Loongson. Причина - технология признана стратегически важной и используется в военно-промышленном комплексе Китая.

Также "Страна" рассказывала, что Соединенные Штаты уведомили ближайших союзников о возможности введения санкций против Китая, если он предоставит России военную помощь для боевых действий в Украине.

А президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты "отреагируют", если Китай будет поставлять России летальное оружие в войне против Украины.