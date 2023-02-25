Теперь в Россию запрещено ввозить смартфоны дороже 300 долларов. Иллюстративное фото

США расширили экспортные ограничения и запретили ввозить в Россию дорогую бытовую технику.

Об этом сообщает в субботу, 25 февраля, Министерство торговли США.

Ограничения касаются поставок в РФ следующих товаров:

  • холодильников и кондиционеров стоимостью свыше 750 долларов;
  • пылесосов со встроенным электродвигателем дороже 100 долларов;
  • принтеров и смартфонов дороже 300 долларов;
  • электронных весов дороже 100 долларов;
  • вентиляторов, в том числе настенных, напольных и предназначенных для крыш;
  • посудомоечных машин, домашних микроволновок и кофемашин, электрических тостеров и звукозаписывающего и звуковоспроизводящего оборудования.

Всего под ограничения попали 276 кодов товарной номенклатуры.

"Судя по всему, США не хотят, чтобы россияне использовали электронные чипы из этой техники для производства вооружений", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, по данным Bloomberg, РФ могла получать микрочипы для военных целей из импортных стиральных машин и холодильников.

Ранее мы писали, что накануне Министерство торговли США запретило 90 компаниям из РФ, Китая и других стран покупать полупроводники и другие товары.

Как писала "Страна", импорт чипов в РФ в 2022 году превысил довоенный показатель с учетом того, что России не удается заместить импортные технологии в военной сфере.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.