Бывший глава "Мотор Сичи" Вячеслав Богуслаев, арестованный в Украине, попал в десятый пакет санкций Евросоюза.

Об этом сообщает Совет ЕС на своем официальном сайте.

СБУ подозревает Богуслаева в коллаборационной деятельности и пособничестве России. Сейчас экс-глава "Мотор Сичи" находится под стражей.

Кроме того, в очередной санкционный список ЕС включены следующие лица:

уполномоченная по правам человека РФ Татьяна Москалькова;

глава СПЧ Валерий Фадеев;

глава Россотрудничества Евгений Примаков;

главред ИА REGNUM Марина Ахмедова;

замглава Роскомнадзора Вадим Субботин;

корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц;

главред "Россия 24" Евгений Бекасов;

замгендиректора "Первого канала" Кирилл Клейменов;

медиагруппа "Россия сегодня" и ее исполнительный директор Кирилл Вышинский;

замгендиректора НМГ Александр Акопов;

высокопоставленные военнослужащие Алексей Авдеев, Михаил Теплинский и Сергей Каракаев;

театральный режиссер и лидер движения "Суть Времени" Сергей Кургинян;

хирург Леонид Рошаль;

политолог Виталий Третьяков и другие.

Также список впервые включает семь иранских организаций, которые используют компоненты ЕС. В Еврокомиссии утверждают, что эти компании Ирана "предоставляют России военные беспилотники "Шахед" для атак на гражданскую инфраструктуру в Украине".

Напомним, сегодня Евросоюз официально принял десятый пакет санкций против России.

Ранее мы писали, что в десятый пакет санкций Евросоюза против РФ вошли российские "Альфа-банк", "Тинькофф банк" и "Росбанк".