Экс-глава "Мотор Сичи" Вячеслав Богуслаев. Фото: "Страна"

Бывший глава "Мотор Сичи" Вячеслав Богуслаев, арестованный в Украине, попал в десятый пакет санкций Евросоюза.

Об этом сообщает Совет ЕС на своем официальном сайте.

СБУ подозревает Богуслаева в коллаборационной деятельности и пособничестве России. Сейчас экс-глава "Мотор Сичи" находится под стражей.

Кроме того, в очередной санкционный список ЕС включены следующие лица:

  • уполномоченная по правам человека РФ Татьяна Москалькова;
  • глава СПЧ Валерий Фадеев;
  • глава Россотрудничества Евгений Примаков;
  • главред ИА REGNUM Марина Ахмедова;
  • замглава Роскомнадзора Вадим Субботин;
  • корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц;
  • главред "Россия 24" Евгений Бекасов;
  • замгендиректора "Первого канала" Кирилл Клейменов;
  • медиагруппа "Россия сегодня" и ее исполнительный директор Кирилл Вышинский;
  • замгендиректора НМГ Александр Акопов;
  • высокопоставленные военнослужащие Алексей Авдеев, Михаил Теплинский и Сергей Каракаев;
  • театральный режиссер и лидер движения "Суть Времени" Сергей Кургинян;
  • хирург Леонид Рошаль;
  • политолог Виталий Третьяков и другие.

Также список впервые включает семь иранских организаций, которые используют компоненты ЕС. В Еврокомиссии утверждают, что эти компании Ирана "предоставляют России военные беспилотники "Шахед" для атак на гражданскую инфраструктуру в Украине".

Напомним, сегодня Евросоюз официально принял десятый пакет санкций против России

Ранее мы писали, что в десятый пакет санкций Евросоюза против РФ вошли российские "Альфа-банк", "Тинькофф банк" и "Росбанк".

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.