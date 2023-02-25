Экс-глава "Мотор Сичи" Богуслаев попал в десятый пакет санкций Евросоюза. Кого еще коснулись ограничения
Бывший глава "Мотор Сичи" Вячеслав Богуслаев, арестованный в Украине, попал в десятый пакет санкций Евросоюза.
Об этом сообщает Совет ЕС на своем официальном сайте.
СБУ подозревает Богуслаева в коллаборационной деятельности и пособничестве России. Сейчас экс-глава "Мотор Сичи" находится под стражей.
Кроме того, в очередной санкционный список ЕС включены следующие лица:
- уполномоченная по правам человека РФ Татьяна Москалькова;
- глава СПЧ Валерий Фадеев;
- глава Россотрудничества Евгений Примаков;
- главред ИА REGNUM Марина Ахмедова;
- замглава Роскомнадзора Вадим Субботин;
- корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц;
- главред "Россия 24" Евгений Бекасов;
- замгендиректора "Первого канала" Кирилл Клейменов;
- медиагруппа "Россия сегодня" и ее исполнительный директор Кирилл Вышинский;
- замгендиректора НМГ Александр Акопов;
- высокопоставленные военнослужащие Алексей Авдеев, Михаил Теплинский и Сергей Каракаев;
- театральный режиссер и лидер движения "Суть Времени" Сергей Кургинян;
- хирург Леонид Рошаль;
- политолог Виталий Третьяков и другие.
Также список впервые включает семь иранских организаций, которые используют компоненты ЕС. В Еврокомиссии утверждают, что эти компании Ирана "предоставляют России военные беспилотники "Шахед" для атак на гражданскую инфраструктуру в Украине".
Напомним, сегодня Евросоюз официально принял десятый пакет санкций против России.
Ранее мы писали, что в десятый пакет санкций Евросоюза против РФ вошли российские "Альфа-банк", "Тинькофф банк" и "Росбанк".