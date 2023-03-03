По взрыву в подмосковной Коломне по-прежнему нет чёткого понимания, что это было.

ТАСС цитирует российских силовиков, которые пишут, что взрыв произошел в воздухе и речь может идти о беспилотнике, чьи обломки еще не обнаружены.

Российское МЧС спустя три часа после взрыва заявило, что пока не может найти его источник и место.

Тем временем, как сообщается, расширилась география поиска. Теперь ищут в соседних с Коломной районах - Раменском и Воскресенском.

Что касается видео с заревом, которое люди изначально приняли за последствия взрыва, то, по данным Baza, это свечение, исходящее от местных крупных теплиц.

Напомним, в четверг, 2 марта, в окрестностях Коломны произошел взрыв. Власти Коломенского городского округа подтвердили взрыв. Он произошел в сельской местности, ближе к Воскресенску. Предварительно, в том районе нет инфраструктурных объектов, но информация выясняется.

Ранее мы писали, что в Тульской области РФ прогремел взрыв. Его слышали в километре от поселка Молодежный местные жители. Они обнаружили в поле чёрную воронку, усыпанную пеплом, и металлические осколки, разлетевшиеся от неё.

Также "Страна" рассказывала, что на днях в районе аэродрома в Краснодарском крае РФ произошел взрыв и возник пожар.