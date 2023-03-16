В Сети появились фото последствий дневного обстрела Константиновки Донецкой области.

Соответствующие снимки опубликовал в четверг, 16 марта, глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в своем Telegram-канале.

Губернатор сообщил, что ранены шесть человек, в том числе иностранный волонтер. Повреждения разной степени получили не менее 19 домов, школа и предприятие.

По его словам, обстрел велся кассетными боеприпасами из систем "Ураган".

Ранее мы писали, что минувшей ночью Константиновка подверглась обстрелам, вражеский снаряд попал в жилой дом, в результате чего вспыхнул пожар. Пожарные ликвидировали пожар жилого дома на площади 100 кв. метров.

Война в Украине продолжается уже 386-й день. Мы следим за новостями 16 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 385-го дня войны. Вчера состоялось очередное заседание контактной группы по вооружению Украины - "Рамштайн". Резников сообщил, что оно внушает оптимизм и что обсуждались усиление ПВО, боеприпасов и обучение. Накануне в Пентагоне анонсировали тяжелые бои в Украине этой весной и летом и заявили, что самая неотложная потребность сейчас - это боеприпасы.

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