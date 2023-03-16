Ранены шесть человек и повреждены дома. Появились фото последствий обстрела Константиновки
В Сети появились фото последствий дневного обстрела Константиновки Донецкой области.
Соответствующие снимки опубликовал в четверг, 16 марта, глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в своем Telegram-канале.
Губернатор сообщил, что ранены шесть человек, в том числе иностранный волонтер. Повреждения разной степени получили не менее 19 домов, школа и предприятие.
По его словам, обстрел велся кассетными боеприпасами из систем "Ураган".
Ранее мы писали, что минувшей ночью Константиновка подверглась обстрелам, вражеский снаряд попал в жилой дом, в результате чего вспыхнул пожар. Пожарные ликвидировали пожар жилого дома на площади 100 кв. метров.
Война в Украине продолжается уже 386-й день. Мы следим за новостями 16 марта в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 385-го дня войны. Вчера состоялось очередное заседание контактной группы по вооружению Украины - "Рамштайн". Резников сообщил, что оно внушает оптимизм и что обсуждались усиление ПВО, боеприпасов и обучение. Накануне в Пентагоне анонсировали тяжелые бои в Украине этой весной и летом и заявили, что самая неотложная потребность сейчас - это боеприпасы.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о главных сценариях выселения УПЦ из Лавры.