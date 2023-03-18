После ночного удара РФ беспилотниками "Шахед" довольно высока опасность ракетной атаки.

Об этом предупредила представитель оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, активизировалась вражеская авиация, а следовательно, не исключено, что Россия готовит более тяжелое оружие, чем беспилотники.

При этом количество ракетоносителей в течение ночи уменьшилось: в Черном море корабельная группировка врага состоит из 17 кораблей. Общий залп "Калибров" может достигать 22 ракет.

Вчера вечером мы сообщали, что в Днепропетровской области сработала ПВО по дронам. А в Днепре и Новомосковске прогремели взрывы. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал, что два беспилотника попали в объект критической инфраструктуры в Новомосковске.

Также появилась информация, что БПЛА пытались атаковать в Волынской, Житомирской, Ровенской и Киевской областях. Кроме того, дроны противника видели во Львовской и Тернопольской областях.

Сегодня в ВСУ рассказали, что вечером 17 марта украинская ПВО сбила 11 из 16 запущенных россиянами БПЛА "Шахед".

Война в Украине продолжается уже 388-й день. Мы следим за новостями 18 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 387-го дня войны. Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина по обвинению в военных преступлениях в Украине. Си Цзиньпин летит в Москву. Российские войска продвинулись к Северному водохранилищу и захватили Зализянское к северо-западу от Бахмута. А правительство Словакии одобрило передачу 13 истребителей МиГ-29 Украине.

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