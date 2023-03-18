ВСУ предупреждают о высокой вероятности ракетной атаки после ночных ударов дронами
После ночного удара РФ беспилотниками "Шахед" довольно высока опасность ракетной атаки.
Об этом предупредила представитель оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.
По ее словам, активизировалась вражеская авиация, а следовательно, не исключено, что Россия готовит более тяжелое оружие, чем беспилотники.
При этом количество ракетоносителей в течение ночи уменьшилось: в Черном море корабельная группировка врага состоит из 17 кораблей. Общий залп "Калибров" может достигать 22 ракет.
Вчера вечером мы сообщали, что в Днепропетровской области сработала ПВО по дронам. А в Днепре и Новомосковске прогремели взрывы. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал, что два беспилотника попали в объект критической инфраструктуры в Новомосковске.
Также появилась информация, что БПЛА пытались атаковать в Волынской, Житомирской, Ровенской и Киевской областях. Кроме того, дроны противника видели во Львовской и Тернопольской областях.
Сегодня в ВСУ рассказали, что вечером 17 марта украинская ПВО сбила 11 из 16 запущенных россиянами БПЛА "Шахед".
Война в Украине продолжается уже 388-й день. Мы следим за новостями 18 марта в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 387-го дня войны. Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина по обвинению в военных преступлениях в Украине. Си Цзиньпин летит в Москву. Российские войска продвинулись к Северному водохранилищу и захватили Зализянское к северо-западу от Бахмута. А правительство Словакии одобрило передачу 13 истребителей МиГ-29 Украине.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о ситуации, которая складывается вокруг Киево-Печерской лавры и УПЦ.