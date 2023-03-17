Истребители МиГ-29, которые Польша и Словакия намерены передать Украине, являются устаревшими и неэффективными в борьбе против крылатых ракет и дронов.

Об этом заявил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала "Рада".

"Советская техника, которая у нас есть на вооружении, именно эти МиГи, не является эффективным оружием против крылатых ракет и дронов. Потому что там морально устарела техника - и ракеты, и бортовые радиолокационные станции. Они не могут эффективно осуществлять эти функции", - сказал Игнат.

Он предположил, что частично предоставленные Украине самолеты можно будет использовать как донорские запчасти, потому что Украина не имеет возможности производить уникальные запчасти на своих заводах, поскольку те самолеты, которые сейчас есть на вооружении, производились еще во времена СССР в России.

В то же время Игнат добавил, что самолеты морально и физически устарели: самый молодой самолет, который есть на вооружении в Украине, был выпущен в 1991 году. Они работают на грани возможностей.

"Летчики чудеса делают на этих самолетах, противодействуя мощному врагу, чья авиационная группировка в пять раз фактически преобладает над украинской", - отметил он и добавил, что у России также есть технически лучшие самолеты.

По данным Игната, в Украине в настоящее время насчитывается пять бригад тактической авиации истребителей. Из них две состоят из Су-27, три - из МиГ-29.

Напомним, вчера президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава передаст Украине первые четыре истребителя МиГ-29 в ближайшие дни.

Сегодня правительство Словакии единогласно одобрило передачу Украине 13 советских истребителей МиГ-29.