Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава передаст Украине первые четыре истребителя МиГ-29 в ближайшие дни.

Об этом он сказал во время пресс-конференции с чешским коллегой Петром Павелом в четверг, 16 марта, сообщает Rzeczpospolita.

"В ближайшие дни мы передаем Украине четыре самолета в полном рабочем состоянии. Остальные самолеты обслуживают и готовят", - заявил Дуда, не уточнив, сколько всего самолетов будет передано Украине.

Дуда сказал, что решение о передаче самолетов было принято на уровне государственных органов власти.

"Можно с уверенностью сказать, что мы буквально в этот момент отправляем эти МиГи в Украину. У нас на сегодня еще есть десяток таких МиГов. Это МиГи, которые мы получили в начале 1990-х годов", - отметил польский президент.

Он добавил, что на вооружении польской армии эти самолеты заменят FA-50 из Южной Кореи, первые из которых ожидаются до конца года. А затем к ним присоединятся эскадрильи самолетов F-35.

Ранее мы также писали, что правительство Словакии пока не договорилось о передаче Украине советских истребителей МиГ-29.

Война в Украине продолжается уже 386-й день. Мы следим за новостями 16 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 385-го дня войны. Вчера состоялось очередное заседание контактной группы по вооружению Украины - "Рамштайн". Резников сообщил, что оно внушает оптимизм и что обсуждались усиление ПВО, боеприпасов и обучение. Накануне в Пентагоне анонсировали тяжелые бои в Украине этой весной и летом и заявили, что самая неотложная потребность сейчас - это боеприпасы.

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