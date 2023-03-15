Правительство Словакии пока не договорилось о передаче Украине советских истребителей МиГ-29.

Об этом сообщил министр обороны Ярослав Надь, пишет местное издание teraz.

"Вопрос о передаче МиГов официально еще не обсуждался. Мы все еще ждем некоторых дополнительных сведений от иностранных партнеров", - заявил Надь.

Также он отметил, что международные переговоры продолжаются.

Ранее премьер-министр Эдуард Хегер заявлял, что Словакия сделает все возможное, чтобы передать Украине свои истребители МиГ-29.

Напомним, польский премьер Матеуш Моравецкий сообщил, что Польша может передать Украине истребители МиГ-29 в ближайшие четыре-шесть недель.

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