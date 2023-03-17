Словакия одобрила передачу Украине 13 советских истребителей МиГ-29 и системы ПВО "Куб"
Правительство Словакии единогласно одобрило передачу Украине 13 советских истребителей МиГ-29, а также ЗРК "Куб".
Об этом сообщил исполняющий обязанности премьер-министра Словакии Эдуард Хегер, передает издание "Рravda".
"Правительство единогласно одобрило международное соглашение и приняло решение о безвозмездной передаче Украине МиГ-29 и ЗРК "Куб", - сказал Хегер.
Он отметил, что решение было принято "в конституционно чистой форме".
А министр обороны Словакии Ярослав Надь добавил, что переговоры о передаче самолетов велись более полугода.
Напомним, на днях Анджей Дуда сообщил, что и Польша передаст Украине четыре истребителя МиГ-29 в ближайшие дни.
А премьер Финляндии объяснила ставшие для президента неожиданностью слова о передаче Украине истребителей Hornet.
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