Правительство Словакии единогласно одобрило передачу Украине 13 советских истребителей МиГ-29, а также ЗРК "Куб".

Об этом сообщил исполняющий обязанности премьер-министра Словакии Эдуард Хегер, передает издание "Рravda".

"Правительство единогласно одобрило международное соглашение и приняло решение о безвозмездной передаче Украине МиГ-29 и ЗРК "Куб", - сказал Хегер.

Он отметил, что решение было принято "в конституционно чистой форме".

А министр обороны Словакии Ярослав Надь добавил, что переговоры о передаче самолетов велись более полугода.

Напомним, на днях Анджей Дуда сообщил, что и Польша передаст Украине четыре истребителя МиГ-29 в ближайшие дни.

А премьер Финляндии объяснила ставшие для президента неожиданностью слова о передаче Украине истребителей Hornet.

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