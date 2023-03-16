Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Украина получила от Парижа колесные танки AMX-10 RC.

Об этом пишет Le Figaro.

Лекорню, выступая перед Национальным собранием, заявил, что танки "только что прибыли в Украину" и что "некоторые уже уехали на передовую".

При это он не уточнил точное количество танков, которое Украины получила от Франции.

В январе Лекорню обещал поставить танки в течении двух месяцев.

Ранее издание The Daily Telegraph писало, что приняв решение передать колесные танки AMX-10 RC Украине президент Франции Макрон перешел красную линию. В газете отмечают, что президент Франции обогнал руководителей США, Великобритании и Германии, еще не решившихся на поставки в Украину такой бронетехники. Таким образом, Франция теперь "перехватывает инициативу помощи Украине у Британии".

Война в Украине продолжается уже 386-й день. Мы следим за новостями 16 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 385-го дня войны. Вчера состоялось очередное заседание контактной группы по вооружению Украины - "Рамштайн". Резников сообщил, что оно внушает оптимизм и что обсуждались усиление ПВО, боеприпасов и обучение. Накануне в Пентагоне анонсировали тяжелые бои в Украине этой весной и летом и заявили, что самая неотложная потребность сейчас - это боеприпасы.

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